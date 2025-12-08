به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال پیکان مقابل پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر، اظهار داشت: قبل از اینکه وارد بحث فنی شوم باید بگویم متأسفانه شب گذشته یکی از هواداران جامعه فوتبال به علت سکته قلبی درگذشت. او پیرمردی بود که عاشقانه فوتبال را دوست داشت. واقعاً جا دارد به خانواده ایشان تسلیت بگویم. در بحث فنی با تیمی بزرگ که کادر فنی خوب و هواداران بی‌شماری دارد، بازی داریم. قطعاً بازی سختی خواهیم داشت، چون تیم‌های بالای جدول قصد دارند فاصله‌شان را کم کنند و به صدر برسند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان افزود: پرسپولیس دوست دارد بار دیگر به افق‌های روشن قبلی خود برسد و نتیجه را به دست بیاورد، ولی به اعتقاد من، ما تیم خوب و منسجمی هستیم. در چند بازی اخیر لطف خدا شامل حال ما شده است و با مسئولیت‌پذیری روز‌های خوبی را سپری می‌کنیم. فردا هم توان‌مان را می‌گذاریم که با سه امتیاز زمین را ترک کنیم. این قول را می‌دهم با بازی تهاجمی و پرس، بازی پرفشار را در دستور کار قرار دهیم.