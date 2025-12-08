پخش زنده
امروز: -
آذربایجانغربی رتبه نخست کشور در ساخت راههای روستایی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری این ادارهکل در شاخص ساخت راههای روستایی در ششماهه نخست امسال گفت: در سال گذشته ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان در استان احداث شد.
ارسلان شکری افزود: این رقم در سال جاری با رشد قابل توجه به ۱۷۱ کیلومتر رسیده و برای اجرای این پروژهها ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
شکری اظهارکرد: تداوم روند افزایشی در توسعه راههای روستایی توسط اداره کل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استان دارد.