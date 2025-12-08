به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بختگان گفت : گزارشی از واژگونی خودرو سواری پژو پارس در ورودی شهرآباده طشک شهرستان بختگان از سمت خواجه جمالی(پل رودخانه فصلی)به مرکز ارتباطات اورژانس مخابره و کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

محمد زارع افزود : در ارزیابی صحنه حادثه مشخص شد این تصادف سه مصدوم حدودا ۱۷،۱۸ ساله دارد که به علت شدت حادثه و سقوط خودرو از ارتفاع پل رودخانه فصلی دچار آسیب های متعدد شده اند .

او ادامه داد : حال یکی از مصدومین بسیار وخیم بود که بلافاصله پس از انتقال مصدوم به درون آمبولانس عملیات احیا برای او آغاز می‌شود که با وجود تلاش کادر اورژانس و بیمارستان امام هادی بختگان ،مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

زارع بیان کرد : دو مصدوم دیگر این حادثه ، پس از رهاسازي و اقدامات درمانی اولیه در صحنه به کمک همکاران هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند و پس از معاینات تکمیلی در بیمارستان امام هادی بختگان به بیمارستان شهدا نی ریز منتقل شدند.