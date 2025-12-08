پخش زنده
امروز: -
رییس دستگاه قضا: کوتاهی مسوولان و دستگاههای استان در موضوع عفاف و حجاب پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست فوق العاده شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با موضوع عفاف و حجاب گفت: اگر آسیبها و تهدیدات ناشی از رعایت نکردن عفاف و حجاب و زیست عفیفانه به لحاظ اجتماعی به درستی برای خانوادهها تبیین و تشریح شود و مردم با آسیبهای اجتماعی و اهداف شوم دشمنان در این خصوص آشنا شوند، بیشک برای مقابله با خطرات این جنگ شناختی به میدان خواهند آمد.
حجت الاسلام جعفری خطاب به دستگاههای متولی فرهنگی و مدیران دستگاههای مختلف افزود: ضروریست دستگاهها و مدیران اقدامات پیشگیرانه در خصوص این ناهنجاری را در اماکن عمومی، مراکز آموزشی، فرهنگی، گردشگری و ورزشی، خدمات درمانی و کلینیکها، اصناف و دیگر تجمعها شامل جشنهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست و مسوولان و دستگاه متولی باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام جعفری، همچنین نظارت بر فضای مجازی را همانند فضای حقیقی لازم و ضروری دانست و ادامه داد: با افرادی که ترویج بی بند و باری در جامعه کنند و سلامت فرهنگی جامعه را تهدید کنند، برخورد قانونی میشود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: معیار و ملاک ما در دادگستری استان برای صیانت از ارزشهای اسلامی و زیست عفیفانه و عفاف و حجاب در مرتبه اول شرع مقدس و قانون است و بر همین اساس با اختصاص شعب تخصصی، رسیدگی خارج از نوبت به این موضوع در دستور کار است و در حوزه احیای حقوق عامه در سبک زندگی اسلامی از طریق دادستانهای استان اقدامات لازم اجرا میشود.