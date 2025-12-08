پخش زنده
همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جشنواره بزرگ روز مادر ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در پارک خانواده واقع در غرب زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جشن بزرگ روز مادر در استان زنجان برگزار میشود.
این جشن سه روز متوالی از ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در پارک خانواده، روبروی بیمارستان امام حسین (ع) دایر خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند از ۱۹ بمدت سه روز از ساعت ۱۴ تا ۱۹ عصر از برنامهها و بخشهای متنوع جشنواره بهرهمند شوند.
این جشن فرصتی مناسب برای گرامیداشت مقام مادر و حضور خانوادهها در محیطی شاد و فرهنگی است.