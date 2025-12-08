پخش زنده
طرح آبرسانی به پنج روستای بخش خورش رستم شمالی شهرستان خلخال با حضور نماینده ولی فقیه در استان، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل و مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل،در آیین افتتاح پروژه آبرسانی به پنج روستای بخش خورش رستم شمالی شهرستان خلخال گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال و با مشارکت بسیج سازندگی استان اردبیل اجرا شده است.
مسعود خیرجو اظهار کرد: با افتتاح این طرح، ۱۸۰ خانوار با ۷۵۰ نفر جمعیت از ساکنان روستاهای کجل، شمسآباد، قوسجین، دیز و کاوان از نعمت آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی بهرهمند شدند.
وی در خصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: برای این طرح آبرسانی ۲۱ کیلومتر خط انتقال آب از رودخانه قزل اوزن، ۶ ایستگاه پمپاژ و یک منبع ذخیره آب احداث و زیرساخت مطمئنی برای تأمین آب شرب این روستاها ایجاد شده است.
خیرجو این موفقیت را حاصل همکاری و پیگیریهای نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، حمایتهای استانی و همکاری مردم دانست و افزود: تأمین آب شرب روستاهای واقع در مناطق مرتفع و صعبالعبور از اولویتهای اصلی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل است.
لازم به تاکید است که در ابتدای حضور آیت الله عاملی در این منطقه، معظم له مورد استقبال گرم اهالی و علمای اهل سنت منطقه قرار گرفت. همچنین آیت الله عاملی در جریان این سفر با اهالی شریف منطقه در مسجد جامع روستای شمس آباد دیدار و به سخنرانی پرداخت.