به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسعود صادق تیتکانلو گفت: این نمایش با بازی مهسا سبحانی، حدیث فیروزه و مهدی کشمیری نگاهی فلسفی به مقوله زندگی و مرگ دارد.

وی افزود: بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره، مرگ در نمی‌زند به نویسندگی و کارگردانی مهدی کشمیری به همراه ۱۱ نمایش دیگر از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، یزد، قزوین و مرکزی در بخش نمایش‌های کافه‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

معاون هنری ارشاد خراسان شمالی ادامه داد: این اثر نمایانگر خلاقیت و نوگرایی هنرمندان استان در حوزه تئاتر‌های محیطی و کافه‌ای است و پس از داوری اولیه هیات انتخاب جشنواره از میان ۱۰۶ اثر در جمع آثار برگزیده نهایی قرار گرفت.

صادق تیتکانلو یادآور شد: هیات انتخاب بخش نمایش‌های کافه‌ای متشکل از جهانشیر یاراحمدی، رضا گشتاسب، مریم معلایی، سعید کاظمیان و عبدالرضا سواعدی، ۱۲ نمایش را برای حضور در جشنواره انتخاب کردند.

دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» به دبیری فرشید قنبری و در بخش‌های نمایش‌های کافه‌ای، خیمه‌شب‌بازی، نمایش عروسکی سایه سنتی، نقالی و پرده‌خوانی از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در آبادان برگزار خواهد شد.