مجمع انتخاب رئیس هیات انجمن‌های ورزشی خوزستان در اهواز برگزار و در پایان هومن خدری به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع انتخاب رئیس هیات انجمن‌های ورزشی خوزستان با حضور ۲۸ عضو برگزار و خدری توانست با ۱۷ رای، برای ۴ سال دیگر رئیس این هیات شود.

خدری پیش از این ریاست این هیات را به مدت ۴ سال بر عهده داشت.

همچنین در این نشست اعضای هیات رئیسه هیات انجمن‌های ورزشی استان نیز معرفی شدند.

در این مجمع عبدالزهرا سنواتی، هومن خدری و توران نوروزی کاندیدا‌های احراز سمت ریاست هیات انجمن‌های ورزشی خوزستان بودند که خانم نوروزی به نفع خدری انصراف داد.

در این انتخابات، سنواتی پنج رای را به خود اختصاص داد و ۶ رای باطله اعلام شد.

اعضای مجمع، متشکل از رییس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، روسای هیات‌های ورزشی شهرستان، نماینده آموزش و پرورش، باشگاه‌ها، ورزش کارگری، مربیان، داوران، ورزشکاران و نماینده بانوان بودند.

استفاده از ظرفیت ارگان‌ها و شرکت‌های خوزستان در فعالیت هیات، فعال کردن هیات‌های شهرستانی و استفاده از ظرفیت آنها در سلامت ورزشکاران و برگزاری دوره‌های آموزشی، از مهمترین برنامه‌های رییس هیات انجمن‌های ورزشی خوزستان اعلام شد.

خوزستان با بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت، ۵۰ هیات ورزشی و بیش از ۲۵۰ هزار ورزشکار بیمه شده دارد که حدود نیمی از آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.