معاون استاندار بر ضرورت تکمیل خطوط انتقال آب بهمنظور جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز در استان تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با تأکید بر اولویت خدمترسانی به مردم، فرسودگی شبکه آب، هدررفت بالا در شرایط خشکسالی و سرقت کابلهای برق را از مهمترین چالشهای زیرساختی استان برشمرد
، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی ۱۷ آذرماه در نشست مدیریت بحران استان گفت :دغدغه اصلی مجموعه وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط، خدمترسانی مؤثر به مردم است
وی افزود :مسئولیتها و انتظارات موجود با اختیارات دستگاهها همخوانی کافی ندارد؛ با این حال، همدلی مطلوبی در سطح استان شکل گرفته و دستگاههای نظارتی نیز همراه و پشتیبان هستند.
موسوی یاداور شد :وضعیت زیرساختها مطلوب نیست و برخی پستها و خطوط انتقال، ظرفیت لازم برای توسعه یا ایجاد نیروگاههای جدید را ندارند