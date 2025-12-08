به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با تأکید بر اولویت خدمت‌رسانی به مردم، فرسودگی شبکه آب، هدررفت بالا در شرایط خشکسالی و سرقت کابل‌های برق را از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی استان برشمرد

، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی ۱۷ آذرماه در نشست مدیریت بحران استان گفت :دغدغه اصلی مجموعه وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است

وی افزود :مسئولیت‌ها و انتظارات موجود با اختیارات دستگاه‌ها همخوانی کافی ندارد؛ با این حال، همدلی مطلوبی در سطح استان شکل گرفته و دستگاه‌های نظارتی نیز همراه و پشتیبان هستند.

موسوی یاداور شد :وضعیت زیرساخت‌ها مطلوب نیست و برخی پست‌ها و خطوط انتقال، ظرفیت لازم برای توسعه یا ایجاد نیروگاه‌های جدید را ندارند