سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از ثبت جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه در فهرست رسمی رویداد‌های گردشگری استانی خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس رئیسی امروز با اشاره به اینکه جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه ، با شماره ثبت ۲۰۴۲۸۱۰۷۶ رسماً به عنوان رویداد گردشگری استانی به ثبت رسیده است گفت : این جشنواره نماد همبستگی فرهنگی و یکی از ارکان اصلی سفره ایرانی به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: جشنواره گندم و نان ، به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و هدف آن ، پاسداشت آئین‌های سنتی نان و کشاورزی و همچنین معرفی فرهنگ بومی بندرلنگه است.

وی گفت : ثبت رسمی این رویداد، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های فرهنگی و محلی و معرفی استان هرمزگان به گردشگران داخلی و خارجی است.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود : بر اساس راهبرد‌های سند تحول دولت مردمی در حوزه گردشگری، توسعه مسیر‌ها و مقصد‌های جدید گردشگری یکی از اولویت‌های اصلی ماست و ثبت این رویداد‌ها ،بخشی از این برنامه جامع محسوب می‌شود.

رئیسی گفت : این اقدام امکان برنامه‌ریزی حرفه‌ای، استانداردسازی اجرا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی را فراهم و تجربه گردشگری منحصر به فردی برای مسافران ایجاد می‌ کند و هویت فرهنگی و سنتی استان را به نمایش می‌گذارد.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تاکید کرد: این اداره‌کل با همکاری بخش خصوصی، هنرمندان محلی و نهاد‌های مرتبط، درصدد است تا جشنواره گندم و نان به نماد گردشگری فرهنگی هرمزگان تبدیل شود و نقشی مؤثر در توسعه اقتصاد خلاق و اشتغال پایدار استان ایفا کند.