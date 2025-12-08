پخش زنده
امدادگران جمعیت هلالاحمر شهرستان بوانات به یاری سالمندان شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان بوانات گفت: به مناسبت هفته داوطلبان؛ امدادگران هلالاحمر در قالب طرح نیابت با حضور در سرای سالمندان شهرستان، اقدام به پایش سلامت، سنجش قند خون و اندازهگیری فشار خون سالمندان کردند.
سجاد رضاییزاده افزود: این برنامه با هدف ارتقای سلامت سالمندان، توجه به گروههای آسیبپذیر و اجرای طرح نیابت برای حمایت و دلجویی از این قشر انجام شد.
او ادامه داد: جمعیت هلالاحمر با تکیه بر توان داوطلبان و اجرای برنامههایی همچون طرح نیابت، همواره میکوشد با ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و پیشگیرانه نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی جامعه ایفا کند.