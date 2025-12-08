پخش زنده
به منظور تعیین تکلیف اراضی بلااقدام در شهرکهای صنعتی خوزستان در سال جاری تاکنون هشت جلسه بر گزار شد و ۱۲۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان، در نشستی با محوریت تعیین تکلیف اراضی بلااقدام به میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل شد گفت: اولویت اصلی واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی راه اندازی کسب و کار و ایجاد کارگاههای تولیدی است، اما در سالهای قبل بیش از دهها قرارداد واگذاری زمین منعقد شد که اراضی مذکور در شهرکها و نواحی صنعتی استان راکد مانده و کسب کاری در آنان ایجاد نشده است.
مهدیپور در ادامه با اشاره به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی در بسیاری از شهرکها با مشکل زمین برای واگذاری به متقاضیان مواجه است افزود: به همین دلیل از طرفهای قرارداد ظرف سه سال گذشته به طور مرتب خواسته شد در خصوص اراضی در اختیار خود در اسرع وقت تعیین تکلیف نمایند و نسبت به ایجاد کسب و کار اهتمام ورزند یا آنکه قرارداد خود را فسخ کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: متقاضیانی که زمینهای خریداری شده را راکد نگه دارند و به هر دلیل ممکن در موعد مقرر نسبت به ساخت و ساز اقدام نفرمایند طبق دستورالعمل و دفترچه قرارداد حق بهره برداری شهرکهای صنعتی کشور با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و قرار داد آنان فسخ خواهد شد.
وی یادآور شد: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در برخی شهرکها به ویژه در شمال خوزستان با کمبود اراضی برای سرمایهگذاری مواجه است به همین دلیل تلاش بر این است که این اراضی بعد از تعیین تکلیف به سرمایهگذاران واقعی واگذار شود.
وی در خاتمه ضمن تشکر و قدردانی از دکتر کاظمینسب معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دکتر پورسلیمی معاون رییس کل دادگستری استان برای پیگیری و همکاریهای لازم تاکید کرد: باید تلاش شود زمین در شهرکهای صنعتی به صنعتگران و سرمایه گذاران واقعی و کسانی که کنندهی کار هستند واگذار شود تا ضمن رشد تولید، زمینه برای اشتغالزایی و رفع بیکاری فراهم شود.
شایان ذکر است این جلسات در راستای موضوع جزء (۱) بند (خ) ماده ۴۸ قانون ۵ سالهی برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده است.