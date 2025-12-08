به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران پاسگاه ابراهیم آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۷۰۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق که بدون هرگونه مجوز حمل بود، به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد؛ از شهروندان خواست در صورت آگاهی از هرگونه مورد مشکوک در این خصوص مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.