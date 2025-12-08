آموزش و پرورش اصفهان دبیرخانه کشوری تولید محتوای سلامت و تندرستی دوره ابتدایی شد.

فعالیت‌های سلامت‌محور به‌صورت علمی و قابل اجرا در مدارس ابتدایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ سلامت و تندرستی اداره‌کل آموزش‌ و پرورش استان اصفهان گفت: استان اصفهان در راستای کیفیت‌بخشی به برنامه‌های سلامت و تندرستی انتخاب شده است.

بهنام امینی، باا شاره به برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش برای ارتقای سطح آموزشی دوره ابتدایی افزود: بر این اساس مشخص شده، محتوای تخصصی و کارشناسی برای مجموعه دبیران و آموزگاران سراسر کشور تدوین و ارائه شود.

وی با بیان اینکه این محتوای ملی بر پایه نیاز مدارس و رویکرد‌های علمی طراحی می‌شود، اضافه کرد: این برنامه در قالب هفت سرفصل آموزشی شامل مدیریت فعالیت‌های تربیت‌بدنی و سلامت، ایمن‌سازی محیط، آمادگی جسمانی و مهارتی، بازی‌های بومی‌–محلی، ترویج سبک زندگی سالم و مباحث ارزیابی و گزارش‌دهی است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای هماهنگ برنامه‌ها در سطح ملی ادامه داد: استان اصفهان مسئولیت طراحی، انسجام‌بخشی و آماده‌سازی این محتوای آموزشی را برعهده دارد تا در اختیار استان‌های کشور قرار گیرد.

امینی با تأکید بر نقش آموزش هدفمند سلامت در دوره ابتدایی افزود: این محتوا به گونه‌ای تدوین می‌شود، که آموزگار بتواند فعالیت‌های سلامت‌محور را به‌صورت علمی، ساده و قابل اجرا در مدرسه به کار گیرد.