رقابت‌های شطرنج قهرمانی بانوان استان اردبیل با حضور ۲۰ شرکت کننده در سه رده سنی و به روش ۵ دور سوئیسی برگزار شد و با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد..

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان استان اردبیل ۲۰ شطرنج‌باز از سراسر استان در رده سنی آزاد در این رقابت‌ها حضور داشتند و در پایان سویل عیداضحی قهرمان و آیسان پوروکیلی نایب قهرمان شدند و محدثه روزگاری موفق به کسب مقام سوم شد.

در رده سنی زیر ۱۴ سال نیز الن شیخی به عنوان برترین شطرنج باز دست یافت.

مسئولان ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل از مسابقات و سطح فنی شرکت‌کنندگان بازدید کردند و هدف از این رقابت‌ها را تقویت ساختار رقابتی، ارتقای سطح فنی بانوان ورزشکار و توسعه فعالیت‌های شطرنج در استان اعلام کردند.