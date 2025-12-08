آرامگاه ابوالحسن بیهقی معروف به ابن فندق در شهرستان سبزوار، با اقدامات حفاظتی و کف‌سازی مسیر ورودی، بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول میراث فرهنگی شهرستان ششتمد گفت: از زمان ساخت آرامگاه بیهقی در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی، برای نخستین بار کف محوط آرامگاه به صورت یک دست تعویض و با شیب‌بندی درست، بازسازی شد که مراحل نهایی آن در دست انجام است.

محسن سلاطینی افزود: طی سال‌های گذشته نیز بخشی از دیواره شرقی آرامگاه به همت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، مرمت و بازسازی شده بود.

وی اظهار کرد: آرامگاه بیهقی یکی از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهرستان است که ظرفیت بسیاری برای جذب گردشگر دارد.

ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابوالقاسم زیدبن محمد بیهقی، معروف به ابن فندق بیهقی و فرید خراسان، حکیم و ادیب مشهور ایران و از ریاضیدانان بزرگ قرن ششم هجری است.

ابن فندق در ششتمد متولد شد و در جوانی به کسب علوم مختلف پرداخت و بسیاری از استادان بزرگ زمان خود را در بیهق، نیشابور، مرو، سرخس و دیگر مناطق خراسان ملاقات کرد و از آنان بهره جست؛ از جمله دیداری با حکیم عمر خیام داشت که شرح آن را در کتاب «تتمه صوان الحکمة» آورده است.

مهمترین اثر او، کتاب پارسی «تاریخ بیهق» درباره تاریخ و جغرافیای ناحیه بیهق و بیان بزرگان علم و ادب، سادات، خاندان مشهور و دیگر اطلاعات تاریخی آن سرزمین است.

ششتمد با وسعت سه هزار و ۷۸۶ کیلومتر مربع دارای ۲۴ هزار نفر جمعیت است؛ این شهرستان دو بخش مرکزی و شامکان، ۴۸ دهیاری و ۵۳ آبادی دارد.

مرکز شهرستان تازه تاسیس ششتمد در ۲۵۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.