به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در حساس‌ترین دیدار هفته چهارم گروه نخست لیگ دسته چهارم فوتبال بزرگسالان باشگاه‌های کشور، کاسپین فریدونکنار با یک گل از سد شهرداری قائم شهر گذشت.

تیم‌های صدرنشین و رده سومی هفته سوم، کاسپین فریدونکنار و شهرداری قائم شهر، دیداری پربرخورد و پرحاشیه را در ورزشگاه شهدای فریدونکنار برگزار کردند.

شاگردان حامد دلاوری در تیم کاسپین فریدونکنار با گلزنی علیرضا آقاپور از روی نقطه پنالتی در این مسابقه به برتری دست یافتند تا شهرداری قائم شهر اولین شکست فصل را تجربه کند.

اعلام پنالتی توسط داور با اعتراض شدید کادرفنی تیم شهرداری قائمشهر مواجه شد.

کاسپین فریدونکنار با کسب ۴ برد و ۱۲ امتیاز، مقتدرانه صدرنشین گروه نخست لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور است.

شهرداری قائم شهر که در هفته چهارم، رضا خانلری سرمربی خود را به دلیل محرومیت بر روی نیمکت نداشت، حالا با ۷ امتیاز و تفاضل گل کمتر از هیرکانیان گرگان در جایگاه پنجم جدول قرار دارد.

در این گروه کوثر قرچک ورامین و نساجی خراسان با ۹ امتیاز، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

تیم‌های نساجی خراسان کوثر قرچک ورامین در هفته چهارم به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۲ بر صفر کوثر قرچک ورامین در مشهد به پایان رسید.