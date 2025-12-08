پخش زنده
فهرست مراکز درمانی معتمد و معین از سطح خراسان جنوبی برای همکاری در ارزیابی بالینی داروهای وارداتی و تولید داخل به سازمان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان گفت: در پی ابلاغ نامه رسمی سازمان دامپزشکی کشور مبنیبر ضرورت ارزیابی مستمر کارایی داروها، واکسنها، کیتهای تشخیصی و تجهیزات دامپزشکی، این ادارهکل نسبت به شناسایی و معرفی مراکز درمانی معتمد اقدام کرد تا این فرآیند با دقت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
صباغ زاده افزود: مراکز منتخب از میان درمانگران بخش خصوصی استان و با دربرگیری گرایشهای طیور، آبزیان، زنبور عسل، دام بزرگ، دام کوچک، حیوانات خانگی و مراکز پرتو تشخیصی انتخاب شدهاند و پس از بررسیهای تخصصی، با احراز شرایط لازم به سازمان دامپزشکی کشور معرفی شدند.
به گفته وی انتخاب این مراکز با هدف ارتقای سطح ایمنی و اثربخشی دارو و واکسنها، اطمینان از صحت عملکرد کیتها و تجهیزات تشخیصی و همچنین افزایش کیفیت خدمات درمانی در سطح استان انجام شده است و اجرای این طرح ملی میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات دارویی، ارتقای سلامت دام و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی داشته باشد.
صباغزاده تأکید کرد: ادارهکل دامپزشکی خراسان جنوبی همچنان بهصورت مستمر عملکرد مراکز معرفیشده را پایش خواهد کرد و گزارشهای تخصصی به صورت ماهانه به سازمان دامپزشکی کشور ارسال خواهد شد تا روند ارزیابی بالینی داروها به شکل منسجم و علمی تداوم یابد.