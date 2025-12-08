

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، آقای کاظمی در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های عمرانی، آموزشی، توان‌بخشی و تربیت بدنی در سراسر کشور ، ضمن قدردانی از تلاش‌های خالصانه کارکنان این حوزه ، توجه ویژه به حقوق و نیاز‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه را نخستین اولویت این وزارتخانه دانست و بر اهمیت متناسب‌سازی مدارس و تجهیزات آموزشی و ورزشی برای این دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات سال گذشته، از افتتاح ۳۱ پروژه، آغاز عملیات اجرایی ۷۵ پروژه شامل ۴۹۴ کلاس درس، ۵ سالن تربیت بدنی، ۵ مرکز جامع، ۳۲۶ زمین چمن و تأمین بیش از ۲۰۰ تجهیزات آموزشی و ورزشی خبر داد و این اقدامات را بی‌سابقه و ارزشمند توصیف کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اولویت ما پوشش صددرصدی دانش‌آموزان استثنایی، توانمندسازی حرفه‌ای و هنری آنان و ایجاد شرایط تحصیلی برابر و بدون محدودیت است.

وی همچنین با اشاره به نقش خیرین در توسعه این حوزه ، از حمایت نمایندگان مجلس و دستگاه‌های همکار برای تأمین هزینه‌های ایاب و ذهاب و تجهیزات آموزشی تشکر کرد.

وزیر آموزش و پرورش با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و تعجیل در فرج امام زمان (عج) مراسم افتتاح و اعزام کاروان تجهیزات به مدارس استثنایی کشور را با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کرد.