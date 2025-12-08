به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت در ماده ۱۰ کیلومتر آزاد به این شرح است:

۱- آینار هده گارت از نروژ ۴۳:۴۹:۰۴ دقیقه

۲- آندریاس فیوردن ری از نروژ ۴۳:۵۰:۰۱،

۳- مارتین لواستروم از نروژ ۴۳:۵۰:۰۳

- در رده بندی کلی مواد استقامت پس از چهارمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، مارتین لواستروم از نروژ با ۳۸۳ امتیاز صدرنشین است و شد و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۳۵۸ و یوهانس کلایبو از نروژ با ۳۵۳ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در رده بندی کلی مواد سرعت پیش از دومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۲۲۷، اریک والنِس از نروژ با ۱۸۱ و اسکار اوپستاد از نروژ با ۱۷۹ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک پس از ششمین مرحله از ۲۸ رقابت فصل، یوهانس کلایبو از نروژ با ۵۸۰ امتیاز در صدر است و هارالد اوستبرگ از نروژ با ۵۰۴ امتیاز دوم و مارتین لواستروم از نروژ با ۳۸۳ امتیاز سوم هستند.