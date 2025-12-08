پخش زنده
مدیر اجرایی کارخانه نوآوری شیراز گفت: ۱۲۳ شرکت نوآور در کارخانه نوآوری شیراز فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر اجرایی کارخانه نوآوری شیراز گفت: این کارخانه به یکی از مهمترین مراکز نوآوری و رشد استارتاپی در جنوب کشور تبدیل شده است.
حسین کمالی سروستانی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۲۳ نفر بهطور مستقیم در این مجموعه فعالیت میکنند که شامل ۱۲۳ شرکت و حدود ۳۰۰ نفر در فضای کار اشتراکی است.
به گفته کمالی سروستانی، حدود ۵۰ درصد شرکتهای مستقر در کارخانه دانشبنیان هستند و هر یک محصول خاص خود را در حوزههای فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا، ارتباطات، گردشگری و گردشگری سلامت تولید میکنند.