به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر اجرایی کارخانه نوآوری شیراز گفت: این کارخانه به یکی از مهم‌ترین مراکز نوآوری و رشد استارتاپی در جنوب کشور تبدیل شده است.

حسین کمالی سروستانی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۲۳ نفر به‌طور مستقیم در این مجموعه فعالیت می‌کنند که شامل ۱۲۳ شرکت و حدود ۳۰۰ نفر در فضای کار اشتراکی است.

به گفته کمالی سروستانی، حدود ۵۰ درصد شرکت‌های مستقر در کارخانه دانش‌بنیان هستند و هر یک محصول خاص خود را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا، ارتباطات، گردشگری و گردشگری سلامت تولید می‌کنند.