در پیشرویدادهای جشنواره ایما، ۱۰ چالش اولویتدار از ۸۸ مشکل فناورانه معدنی برای حل به وسیله نخبگان و دانشبنیانها معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیر مرکز نوآوری ایمینو، در پیشرویداد ارائه معکوس جشنواره ایما اعلام کرد که این جشنواره با اتکا به نخبگان، ۱۰ چالش اولویتدار صنعت معدن را در چهار خوشه تخصصی فرآوری و احیا، استخراج و ژئومکانیک، انرژی و محیطزیست، و هوشمندسازی و داده به میدان نوآوری میآورد.
وفاییفرد با اشاره به شناسایی ۸۸ چالش فناورانه در شرکتها و مجتمعهای معدنی کشور افزود: جشنواره ایما ظرفیت عظیم نیروی انسانی نخبه و شرکتهای دانشبنیان را به رسمیت میشناسد، میدان بروز برای آنها فراهم و مسیر تجاریسازی را هموار میکند.
وی تأکید کرد: در چارچوب پیشرویدادهای پنجمین جشنواره ایما، صنعت را به صاحبان ایده نزدیک کردهایم تا چالشهای واقعی به نوآوریهای کاربردی تبدیل شود.
جشنواره ایما (ایدههای ارزشافزای معدن و صنایع معدنی ایران) رویدادی سالانه است که با همکاری مرکز نوآوری ایمینو (مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران) برگزار میشود و بر جذب ایدههای نوآورانه برای حل چالشهای صنعت معدن و صنایع معدنی تمرکز دارد.