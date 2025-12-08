پخش زنده
معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: از ابتدای سال تحصیلی تاکنون، هزار و ۱۵۳ بازدید تخصصی از بوفهها و پایگاههای تغذیه سالم ۳ هزار و ۶۰۰ مدرسه در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با بیان اینکه از ابتدای سال تحصیلی تاکنون، ۳ هزار و ۶۰۰ مدرسه بازرسی و هزار و ۱۵۳ بازدید تخصصی از بوفهها و پایگاههای تغذیه سالم انجام شده استف اظهار داشت: مجوز فعالیت بوفه و پایگاه تغذیه سالم مدارس، تنها پس از تأیید کامل رعایت ضوابط بهداشتی توسط مراکز بهداشت شهرستانها صادر میشود.
وی افزود: مدیران مدارس مستقیماً مسئول نظارت بر رعایت موازین بهداشتی بوده و در صورت تخلف، طبق ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
دکتر شریفی با بیان اینکه نظارتهای مشترک کارشناسان بهداشت محیط و تغذیه باهدف تضمین سلامت تغذیهای دانشآموزان با جدیت ادامه دارد، تاکید کرد: والدین در صورت مشاهده مواد غذایی غیرمجاز در بوفهها، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت بررسی و برخورد شود.