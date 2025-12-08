- نمایش‌های "گوزل فاطما" ، "شنگول و منگول" به نویسندگی و کارگردانی غریب منوچهری و "آی تک" به نویسندگی و کارگردانی فاطمه برمال از استان اردبیل از ۲۴ تا ۲۸ آذرماه در سومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باغچه‌بان در شهرستان مرند روی صحنه می‌رود.

سه نمایش اردبیل به جشنواره ملی تئاتر کودک باغچه‌بان راه یافت

سه نمایش اردبیل به جشنواره ملی تئاتر کودک باغچه‌بان راه یافت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل، گروه‌های نمایشی از اردبیل برای اولین بار از بین ۱۵۶ اثر ارسالی انتخاب و به جشنواره راه یافته است.

نمایش "شنگول و منگول" همچنین در چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر پانتومیم زنجان به نویسندگی و کارگردانی غریب منوچهری در کنار دوازده نمایش دیگر در روز‌های ۲۴ تا ۲۷ آذرماه در زنجان به روی صحنه خواهد رفت.

فرهاد طوفان، شهاب نعمتی، آیدا فتاح پور و سارا وکیلی به عنوان بازیگر و کیوان باقلاچی، بهرام رجبعلی زاده، هاجر پناهی و تورال منوچهری به عنوان عوامل اصلی این نمایش را همراهی می‌کنند.

نمایش شنگول و منگول سال قبل در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به عنوان نمایش برگزیده جشنواره در بخش کودک معرفی شد.

این نمایش که در آموزشگاه هنر‌های نمایشی آکتورال تولید شده، امسال بیش از ۵۰ اجرا در شهر‌های مختلف استان داشته است.

شمار فعالان حوزه هنر‌های نمایشی شامل نویسندگان، بازیگران و کارگردانان گروه‌های رسمی استان اردبیل حدود ۶۰۰ نفر است، اما با در نظر گرفتن برخی افرادی که زیرنظر گروه‌های ثبت شده نبوده و به صورت آزاد یا فعالیت دوره‌ای دارند، مجموع فعالان این عرصه به هزار نفر می‌رسد.