رودوزیهای سنتی خراسان جنوبی؛ روایت رنگ، عشق و صبر مردمان کویر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: در استان خراسان جنوبی، گروه رودوزیهای سنتی با ۶۵۷ مجوز فعالیت، به عنوان یکی از رشتههای مزیتدار و مهم صنایعدستی استان شناخته میشود و در اولویت چهارم رشتههای اشتغالزای این حوزه قرار دارد.
فولادی با بیان اینکه شهرستان بیرجند با ۲۹۷ مجوز بیشترین مجوز فعالیت رودوزی سنتی استان را به خود اختصاص داده است، افزود: شهرستان درمیان با ۱۸۲ مجوز در رتبه دوم و سپس شهرستان قاین با ۵۲ مجوز و نهبندان با ۲۵ مجوز در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
به گفته وی آثار هنرمندان خراسان جنوبی، نهتنها شور زیبایی و اصالت ایرانی را بازتاب میدهد، بلکه مسیر صادرات چمدانی این محصولات به کشورهای افغانستان، پاکستان، حاشیه خلیج فارس و حتی برخی کشورهای اروپایی نشان از استقبال جهانی از این هنرهای ظریف دارد.
فولادی گفت: از میان شاخههای ارزشمند این گروه، مهارت ساخت کیسه چِکندوزی توتون و تنباکو در شهر سهقلعه شهرستان سرایان نیز به عنوان بخشی از میراثفرهنگی ناملموس کشور، به شماره ثبت ملی ۲۲۲۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ در فهرست آثار ملی جای گرفته است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تاکید کرد: رودوزیهای سنتی ریشه در فرهنگ اصیل و ذوق بانوان هنرمند این خطه دارد و توسعه صادرات آن، نماد احیای هنرهای بومی و ترویج اقتصاد خلاق در استان است.