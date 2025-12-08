وزیر امور خارجه با همتایش از جمهوری آذربایجان دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو، آقایان سید عباس عراقچی و جیحون بایرام اف در این دیدار با رایزنی درباره روابط تهران - باکو، درخصوص تحولات منطقه هم تبادل نظر کردند.

در ادامه این دیدار دوجانبه، هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور هم در نشستی مشترک درباره مناسبات دوجانبه به ویژه درحوزه اقتصادی و تجاری، گفت‌و‌گو کردند.

پس از این دیدارها، نشست خبری مشترک وزیران امور خارجه دو کشور درحال برگزاری است.