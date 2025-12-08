دبیر اشراف فرماندهی کل سپاه در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر در مازندران، عملکرد سپاه کربلای استان را در حوزه‌های رزمی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی بسیار خوب ارزیابی کرد.

سپاه کربلای مازندران در رزم، فرهنگ و محرومیت‌زدایی پیشرو است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دبیر اشراف فرماندهی کل سپاه در مراسم تقدیر از ۱۴۰ برگزیده جشنواره مالک اشتر در سالن غدیر سپاه کربلای مازندران، عملکرد این سپاه را در زمینه‌های مختلف ستود.

سردار بزم‌شاهی با بیان اینکه سپاه کربلای مازندران در همه زمینه‌های رزمی، فرهنگی، دینی، محرومیت‌زدایی و کمک به قشر کم‌برخوردار بسیار خوب عمل کرده است، افزود: این جشنواره به معرفی و تقدیر از مدیران و کارمندان زحمت‌کش سپاه و بسیج کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: نباید دشمن را دست‌کم گرفت و همیشه باید حرکاتش را رصد کنیم تا هر زمان خطا کرد، برای دفاع و مقابله آماده باشیم.

دبیر اشراف فرماندهی کل سپاه انتخاب شعار این دوره جشنواره را صحیح و به‌جا خواند و گفت: سپاه بدون سرمایه انسانی تراز انقلاب و نظام نمی‌تواند اهدافش را پیش ببرد.