تفاهمنامه همکاری وزارت آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه آموزش دیجیتال، منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز تفاهمنامه همکاری وزارت آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف گسترش آموزش دیجیتال ، ارتقای مهارتهای فناورانه و بهرهبرداری از سکوهای نوین آموزشی منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه که علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش و سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد، دو طرف بر توسعه زیرساختهای فناوری در مدارس، حمایت از سکوهای آموزشی، تولید و تطبیق محتوای الکترونیکی، ایجاد بسترهای هوشمندسازی، تقویت مهارتهای دیجیتال معلمان و دانشآموزان و پشتیبانی از برنامه تحول دیجیتال تأکید کردند.
این تفاهمنامه با اعتبار سهساله، زمینه همکاری دو وزارتخانه را برای اجرای برنامههای ملی آموزش دیجیتال، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، فراهم میکند.