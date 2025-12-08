به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: زنده یاد خالده سنجرانی ۵۴ ساله، در یک هزار و هفتصد و هفتادمین عمل اهدای عضو در این دانشگاه و همچنین یکصد و چهلمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۴، نجات بخش جان چهار بیمار شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: این اهداکننده مرگ مغزی که از بیمارستان فارابی به واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشهد معرفی شده بود، در بیمارستان تخصصی پیوند اعضای منتصریه تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.

وی گفت: کبد زنده‌ یاد خالده سنجرانی در بیمارستان منتصریه به خانم ۱۹ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌ برد، پیوند شد و جان دوباره‌ ای به او بخشید.

خالقی افزود: قرنیه‌ های این مرحومه برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد و بخشی از پوست آن مرحومه نیز برای استفاده برای بیماران سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد.