دادستان مرکز خوزستان در دیدار مردمی درخواست‌ها و مشکلات ۴۰ مراجعه‌کننده را شخصاً بررسی و دستورات لازم را برای رسیدگی به مسائل آن‌ها صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان یک روز دیگر از برنامه‌های دیدار مردمی خود را به رسیدگی دقیق و مستقیم به مشکلات مردم اختصاص داد و در این دیدار که با حضور معاونین وی برگزار شد، ۴۰ نفر از شهروندان با طرح مسائل و درخواست‌های خود به طور مستقیم از دادستان تقاضای رسیدگی به مشکلاتشان را مطرح کردند.

وی با دقت و صبر به صحبت‌ها و دغدغه‌های مراجعین استماع و در هر مورد براساس مستندات و اطلاعات موجود، دستورات لازم را برای بررسی، پیگیری یا حل مسائل صادر کرد.

دادستان مرکز استان خوزستان در حاشیه این برنامه تأکید کرد: ما وظیفه داریم به خواسته‌های مردم پاسخ بدهیم و این دیدار‌ها فرصتی است که بدون واسطه بتوانیم دغدغه‌های مردم شریف استان را بشنویم و در چارچوب قانون برای حل آنها اقدام کنیم.

خلفیان افزود: دیدار مستقیم و شنیدن مشکلات از زبان مردم، باعث شفافیت بیشتر عملکرد قضایی و اعتمادسازی میان مردم و دستگاه قضایی می‌شود.