پخش زنده
امروز: -
مردم مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی دیشب و امروز شاهد بارش رحمت الهی باران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش باران در مناطق مختلف به ویژه در غرب و جنوب استان به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم صبح امروز بارش آرام و نم نم باران هوای این کلانشهر را لطیف کرده است.
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از ورود سامانه بارشی نسبتا قوی از فردا به جو استان خبر داد و اعلام کرد: فعالیت این سامانه موجب بارش باران در اکثر شهرهای استان و بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی میشود.
مرتضی نریمان گفت: فعالیت این سامانه همچنین موجب غرش آذرخش، بروز پدیده مه و کاهش دید افقی میشود.
وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه از نظر دمایی تغییرات خاصی ایجاد نمیکند، اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت و موجب ناپایداری جوی میشود. این وضعیت از میزان غلظت آلاینده جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی استان به ویژه تبریز میکاهد.
کاهش بی سابقه بارش باران و برف پاییزی در آذربایجان شرقی موجب نگرانی مردم به خصوص کشاورزان شده و چشم امید مردم این خطه از میهن عزیزمان به رحمت پروردگار متعال دوخته شده است تا با نزول باران و برف، روح تازهای به زمین، طراوت لطیفی به هوا و شادی و نشاط به دلها عنایت کند.