به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم هیأت تیراندازی قم در هفته پایانی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در بخش تفنگ، در دو مصاف برابر تیم تیگرا تهران بر سکوی سومی این رقابت‌ها ایستاد.

تیم قم با ترکیب محمدماهان متولی، امیرارشیا وصالی، سیدحسین شاهرخی، سیدمحمدصادقی چاوشی و علی‌اصغر کلهر در لیگ دسته اول تیراندازی با حریفان رقابت کرد و سرمربیگری تیم را علی‌اصغر کلهر بر عهده داشت.

همچنین مقاومت قم به‌عنوان دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها حضور داشت و با توقف برابر تیم کوثر ولایت از کسب عناوین برتر بازماند. تهران محل برگزاری رقابت‌ها بود.