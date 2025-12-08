به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تاکنون ۳۵ هسته پژوهشی بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی تشکیل شده و بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای حمایت از آنها جذب شده است.

ایزدخواه با بیان اینکه پژوهش زمانی اثرگذار است که به حل مسئله و نیاز‌های واقعی جامعه بینجامد افزود: تمرکز این هسته‌ها بر مسائل اولویت‌دار همچون کشاورزی، معادن، صنایع و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: بنیاد ملی نخبگان، شبکه‌سازی را اساس کار خود قرار داده است و هر هسته پژوهشی متشکل از چند دانشجو و یک استاد راهبر، بر یک مسئله واقعی متمرکز می‌شود و این ارتباط ساختاری میان نخبگان و بخش‌های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی استان، کلید تبدیل ایده به عمل است.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی حفظ نخبگان و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بنیاد نخبگان را یکی از دغدغه‌ها دانست و گفت: نگاه مثبتی که در سال‌های اخیر به نخبگان و پژوهشگران استان شکل گرفته، نشانه اهتمام مسئولان به استفاده از ظرفیت‌های انسانی است و تشکیل گروه‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با محیط زیست، آب و تغییر اقلیم، نمونه‌ای از همکاری مؤثر میان نهاد‌های اجرایی و جامعه دانشگاهی است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی هم در این در برنامه گفت: این پارک با داشتن ۲۴۸ شرکت خصوصی و حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان فروش در سال، نشان داده است که چگونه می‌توان پیوند علم به فناوری را به ثروت ملموس بدل کرد.

ذوالفقاری یکی از برنامه‌های اصلی پارک علم و فناوری، تقویت ورودی‌های استخر نوآوری است افزود: در سال اخیر، تعداد رویداد‌های برگزارشده در استان نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و نتیجه آن، تشکیل بیش از ۴۰ هسته فناور تازه بوده است.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری مأموریت دارد صاحبان ایده را به بازار، فروش و در نهایت به ثروت برساند گفت: بسیاری از ایده‌پردازان جوان در نخستین گام‌ها دچار خطا می‌شوند و پارک علم و فناوری تلاش می‌کند این خطا‌ها را کاهش دهد. از ارائه تسهیلات مالی تا آموزش‌های حقوقی، تجاری و نمایشگاهی، همه در راستای آن است که کسب‌وکار‌های فناور بتوانند رشد کنند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود: با وجود دستاورد‌های متعدد، پارک علم و فناوری در بخش زیرساخت اراضی هنوز با استاندارد‌های ملی فاصله دارد و در بحث واگذاری زمین و استقرار شرکت‌ها در شهرک فناوری هنوز جای پیشرفت وجود دارد.

شانزدهم تا بیست‌وپنجم آذر دهه پژوهش و فناوری نامگذاری شده است.