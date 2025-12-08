رعایت توصیههای بهداشتی بهترین راه پیشگیری از آنفلوآنزا
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در جلسه مدیریت بحران استان با موضوع بررسی شیوع آنفلوآنزای، بر ضرورت توجه خانوادهها و دانشآموزان به توصیههای پزشکی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به افزایش بیماریهای تنفسی در روزهای اخیر گفت: اطلاعرسانی عمومی و آموزش رفتارهای بهداشتی نقش مهمی در قطع زنجیره انتقال بیماری دارد. محمدحمیدی اقدامات آموزش و پرورش استان از جمله ارسال دستورالعملهای وزارت بهداشت به مدارس، انتشار کلیپها و پوسترهای آموزشی، برگزاری وبینارهای پیشگیری و اجرای پویش «قهرمان سلامت» ویژه دانشآموزان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این برنامهها باید با جدیت ادامه یابد تا خانوادهها و دانشآموزان در جریان راهکارهای پیشگیری قرار گیرند. او با تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی عمومی گفت: خانوادهها باید مراقبت کنند تا فرزندان در ایام شیوع بیماری کمتر در معرض تجمعات قرار گیرند، استفاده از ماسک در مکانهای عمومی جدی گرفته شود و اصول بهداشت فردی رعایت گردد. معاون استاندار همچنین بر اهمیت همکاری فرهنگیان و والدین در آموزش غیرحضوری و پیگیری دروس دانشآموزان تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها و خانوادهها باید تلاش کنند تا ضمن مراقبت از سلامت فرزندان، روند آموزشی آنان نیز دچار آسیب جدی نشود.