معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به افزایش بیماری‌های تنفسی در روزهای اخیر گفت: اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش رفتارهای بهداشتی نقش مهمی در قطع زنجیره انتقال بیماری دارد.

محمد حمیدی اقدامات آموزش و پرورش استان از جمله ارسال دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به مدارس، انتشار کلیپ‌ها و پوسترهای آموزشی، برگزاری وبینارهای پیشگیری و اجرای پویش «قهرمان سلامت» ویژه دانش‌آموزان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این برنامه‌ها باید با جدیت ادامه یابد تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان در جریان راهکارهای پیشگیری قرار گیرند.

او با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: خانواده‌ها باید مراقبت کنند تا فرزندان در ایام شیوع بیماری کمتر در معرض تجمعات قرار گیرند، استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی جدی گرفته شود و اصول بهداشت فردی رعایت گردد.

معاون استاندار همچنین بر اهمیت همکاری فرهنگیان و والدین در آموزش غیرحضوری و پیگیری دروس دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها باید تلاش کنند تا ضمن مراقبت از سلامت فرزندان، روند آموزشی آنان نیز دچار آسیب جدی نشود.