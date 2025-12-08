به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و طرح‌های محرومیت زدایی بهره برداری از طرح اصلاح شبکه آب کوی سرحانیه و کلنگ‌زنی تکمیل شبکه فاضلاب مناطق دُربند شرقی، صد دستگاه و سرحانیه شهرستان خرمشهر آغاز شد.

حمید دریس افزود: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده است.