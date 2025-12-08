به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه گفت: نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی این نهاد بین المللی از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) جنب گلزار شهدا آماده بازدید علاقمندان است.

حجت الاسلام و المسلمین امین رضا عابدی نژاد افزود: این نمایشگاه با حضور چهل غرفه از مراکز و مدارس تابعه جامعه المصطفی العالمیه برپا می‌شود و بخش ویژه ترجمه با ارائه بیش از هفت هزار عنوان اثر به چهل زبان زنده دنیا از مهم‌ترین بخش‌های آن است.

وی شعار هفته پژوهش امسال را «تمدن نوین اسلامی، پژوهش هوشمند و نوآوری علمی» اعلام کرد و گفت: هدف اصلی پژوهش در جامعه المصطفی حرکت به سمت اقتدار علمی و عبور از وضعیت رکود و تقلید و رسیدن به تولید علم و مرجعیت علمی است.