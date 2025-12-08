مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس سراسر استان فردا سه شنبه ۱۸ آذر دایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: مدارس سراسر استان فردا دایر بوده و فعالیت آموزشی پس از چند روز آموزش مجازی، به روال عادی و به‌صورت حضوری ادامه خواهد داشت.

ایوب رضایی افزود: مدارس استان که به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزا مدتی به‌صورت مجازی اداره می‌شد، از روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه فعالیت آموزشی خود را به شکل حضوری از سر می‌گیرند.

رضایی با اشاره به اهمیت حفظ سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد: از خانواده‌ها انتظار داریم در صورت بروز علائم سرماخوردگی در فرزندشان، از حضور او در مدرسه جلوگیری کنند.