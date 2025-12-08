به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این مراسم به ارتباط مستقیم تحقیق و پژوهش با آموزه‌های دینی اشاره کرد و افزود: پژوهش و تحقیق از اصول اساسی دین اسلام است. حتی در اصول دین، تقلید جایز نیست و هر فرد باید به‌طور مستقل در مورد اصول دین تحقیق و پژوهش کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، با بیان اینکه خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم به تفکر و تدبر اهمیت ویژه‌ای داده است، تأکید کرد: آیات قرآن و روایات معصومین علیهم‌السلام به صورت گسترده بر ضرورت تحقیق و پژوهش در تمام زمینه‌ها، از جمله علوم دینی و تجربی، تأکید دارند.

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم که مهمان ویژه این مراسم بود افزود: باید صنعت به جایی برسد که دست همکاری به دانشگاه برای تحقیق و توسعه دراز کند و خود را ملزم به این کار بداند.

دکتر مهدی ابطحی، با تاکید بر در اختیار قرارگرفتن ابزار‌های پژوهشی خوب در دانشگاه‌ها اضافه کرد: در صورتی که این امر صورت گیرد، می‌توانیم بگوییم گامی بلند برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین باید در هیات علمی باوری ایجاد کنیم که می‌توانند تاثیرگذار باشند و هیات علمی هم با همراهی دانشجویان و دانشگاه، گام‌های محکمی در راستای حل مشکلات با پژوهش‌های موثر بردارند.

محمودرضازاد، رئیس دانشگاه ارومیه هم بر اهمیت توسعه فناوری‌های نوین و افزایش همکاری‌های علمی و پژوهشی با صنایع تاکید کرد و گفت: دانشگاه ارومیه به‌طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای توسعه پروژهش‌های کاربردی در راستای حل مشکلات استان است.

وی افزود: ما در دانشگاه ارومیه تلاش داریم تا با تعریف برنامه‌های هدفمند و با کمک بنیاد حامیان علم و فناوری، دانشگاه را به یکی از مراکز پیشرو در زمینه فناوری‌های نوین تبدیل کنیم.

رضا زاد در ادامه اظهار کرد: بنیاد حامیان علم و فناوری، به‌نوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه، به منظور تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت راه‌اندازی شده است و می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقاء فناوری‌های نوین در استان ایفا کند.