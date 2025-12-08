رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و توجه ویژه به خاک به عنوان پایه امنیت غذایی و ذخیره‌گاه کربن برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا افلاطونی در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک گفت: خاک نه‌تنها بستر تولید غذا است بلکه ذخیره‌گاه کربن و عامل کلیدی در حفظ تنوع زیستی، چرخه آب و مقابله با خشکسالی و سیلاب‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: ما سالانه میلیون‌ها تن کربن با عملیات کشاورزی از خاک برداشت می‌کنیم بدون آن که همان میزان را به خاک بازگردانیم و این یکی از آسیب‌های بزرگ منابع خاکی کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سازمان منابع طبیعی پروژه‌های متعددی برای ترسیب و تثبیت کربن در خاک تعریف شده است و از همه کارشناسان و مدیران حوزه زمین و منابع طبیعی انتظار داریم به این موضوع حیاتی توجه ویژه داشته باشند.

رضا افلاطونی افزود: خاک سالم کلید مبارزه با بیابان‌زایی و توقف فرسایش است و حفاظت از آن یک وظیفه ملی و جهانی محسوب می‌شود.

وی همچنین به قوانین و اسناد ملی از جمله قانون حفاظت از خاک، آیین‌نامه اجرایی آن، سند امنیت غذایی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اشاره کرد و گفت: اجرای کامل این قوانین نیازمند بودجه، اراده سیاسی و نظارت هوشمند است و موفقیت در این حوزه به مردم‌محوری برنامه‌ها و مشارکت جوامع محلی بستگی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی افزود: سازمان‌های جهانی مانند فائو و یونسکو با برنامه‌های مدیریت پایدار جنگل‌ها، مقابله با تغییر کاربری زمینها و آموزش جوامع محلی نقش مهمی در حفاظت از خاک و منابع طبیعی دارند و ایران نیز به عنوان مسئول مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز در کشورهای خشک و نیمه‌خشک از سوی یونسکو وظیفه‌ای بزرگ بر عهده دارد که باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره ببرد.

افلاطونی گفت: اسناد جهانی نیز بر مدیریت پایدار سرزمین و حفظ خاک تاکید دارند و ما باید با اجرای طرحهای بزرگ‌مقیاس مانند کاشت یک میلیارد درخت در ایران و توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری، ذخایر کربن را افزایش داده و از خاک و منابع طبیعی کشور حفاظت کنیم.

وی تأکید کرد: حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی تنها وظیفه یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه یک نیاز اجتماعی، اقتصادی و زیستی و رکن اساسی امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، پایش و ارزیابی طرح‌ها و مشارکت مردم، راهکار اصلی برای تحقق این اهداف و تضمین امنیت غذایی و زیست‌محیطی نسل‌های آینده خواهد بود.