به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ احمدرضا منشوری معاون هماهنگی سپاه قدس گیلان در این نشست با اشاره به جایگاه والای زن در جامعه، گفت: اگر زن نباشد چراغ محبت، آرامش و پیوند خانوادگی خاموش می‌ماند و جامعه به خشونت و ناپایداری می‌گراید، زیرا زن محور تربیت، هدایت و بنیان خانواده است.

وی با تاکید بر ضرورت الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س)، افزود: زن امروز برای دستیابی به آزادی حقیقی باید از سیره حضرت زهرا (س) الهام بگیرد و آگاهی زنان می‌تواند نسل آینده را از آسیب‌های فرهنگ غربی حفظ کند.

طاهره عاشوریان رئیس بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان هم ضمن تشریح برنامه‌های هفته زن، گفت: هزار و ۳۲۰ برنامه به صورت محله محور، از ۱۸ تا ۲۴ آذر در حوزه‌های مقاومت و پایگاه‌های بسیج خواهران در سطح استان برگزار می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح‌های فرهنگی و هنری در مناطق مختلف گیلان خبر داد و هدف از برگزاری آن‌ها را ترویج فرهنگ مقاومت بانوان و معرفی الگو‌های زن مسلمان در جامعه عنوان کرد.

در پایان این نشست از پوستر ویژه بانوان هنرمند، با هدف مشارکت این بانوان هنرمند رونمایی شد.

همچنین هاجر جعفری با حکمی، به سمت دبیر رویداد باهنران استان گیلان که متضمن نقش آفرینی بانوان هنرمند ایران اسلامی در تولید آثار تجسمی در حوزه زنان و خانواده است منصوب شد.