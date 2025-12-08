پخش زنده
دبیر هشتمین المپیاد ورزشی زنان کارگر، با تشریح جزئیات فراخوان، نحوه ارسال آثار، رشتههای انتخابی و چالشهای برگزاری، از آمادگی ۳۱ استان و برنامهریزی برای برگزاری این دوره در تهران یا مشهد خبر داد.
سیده طاهره شریفی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره روند آمادهسازی این رویداد ملی گفت: این دوره پس از برگزاری موفق هفت دوره قبلی، با رویکردی گستردهتر و با هشت رشته ورزشی آغاز شده؛ عدد هشت را هم به نیت امام هشتم، حضرت امام رضا (ع)، انتخاب کردیم.
او درباره رشتههای این دوره توضیح داد: «این المپیاد در دو رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و ۳۶ سال به بالا برگزار میشود. رشتههای تنیس روی میز (به صورت دوبل، یک نفر زیر ۳۵ سال و یک نفر بالای ۳۵ سال)، شنا، تیراندازی با تپانچه، داژبال همراه با یک بازیکن ذخیره و همچنین رشتههایی مثل فوتبالدستی و لیوان چینی بهصورت جشنوارهای از جمله انتخابهای ماست.»
شریفی با اشاره به فراخوان سراسری افزود: «۳۱ استان کشور در این المپیاد شرکت میکنند. به همه ادارهکلهای کار و تأمین اجتماعی نامه ارسال شده و آنها نیز موظفاند اطلاعرسانی را به کارخانهها و واحدهای اقتصادی انجام دهند.
او درباره روند ارسال کلیپهای ورزشی از سوی استانها توضیح داد: «اطلاعرسانی از ۲۷ آبان آغاز شده و استانها تا ۱۸ آذر فرصت دارند کلیپهای خود را ارسال کنند. همه آثار ابتدا در استانها جمعآوری و انتخاب میشوند. هر استان سه کلیپ برتر را به وزارت کار میفرستد و بعد از ارزیابی توسط داوران، نایبرئیس فدراسیون، دبیر اتحادیه بانوان و کارشناسان فنی، بهترینها برای مرحله کشوری معرفی میشوند.»
دبیر المپیاد درباره محل برگزاری مرحله کشوری گفت: «به دلیل تجربههای سالهای گذشته، امسال قصد داشتیم المپیاد کشوری را در هفته زن و مادر برگزار کنیم، اما آلودگی هوا و تعطیلیها اجازه صدور مجوز نداد. از همین رو هنوز بین تهران و مشهد در حال بررسی هستیم. اگر شرایط تهران مناسب نباشد، احتمال برگزاری در مشهد مقدس زیاد است؛ مخصوصاً که نیت ما این است که این دوره به پابوس امام رضا (ع) گره بخورد.»
او افزود: «در مرحله کشوری، ۳۱ تیم استانی در یک مجموعه ورزشی گرد هم میآیند. پیشبینی ما حضور حدود ۵۰۰ ورزشکار است. مراسم افتتاحیه با حضور چهرههای شاخص و سپس برگزاری مسابقات در دو روز انجام میشود. بعد هم اختتامیه، اهدای جوایز، کاپ و مدال به نفرات و تیمهای برتر.»
شریفی در پایان گفت: «این المپیاد از جنس ورزش قهرمانی نیست؛ هدف ما تقویت ورزش همگانی در بین زنان کارگر است. تلاش میکنیم این دوره با بهترین کیفیت برگزار و اطلاعرسانی دقیق انجام شود.»