فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در حریم قلعه تاریخی اولتان خبر داد

ساخت و ساز در حریم قلعه تاریخی اولتان پارس‌آباد قلع و قمع شد

ساخت و ساز در حریم قلعه تاریخی اولتان پارس‌آباد قلع و قمع شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از از میراث فرهنگی اردبیل سرهنگ ناصر شکری فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه و حریم قلعه تاریخی اولتان پارس‌آباد با اقدام به موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و با هماهنگی دادستان شهرستان پارس‌آباد قلع و قمع شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: در این اقدام براساس دستور دادستان شهرستان پارس‌آباد تمامی مستحدثات و ساخت و ساز انجام شده در حریم قلعه اولتان تخریب شد.

وی تاکید کرد: قلعه تاریخی اولتان یک اثر ثبت ملی است و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه و حریم این اثر تاریخی مانند سایر آثار تاریخی ممنوع بوده و قطعا یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با هماهنگی سایر نهادهای امنیتی و انتظامی از چنین اقداماتی جلوگیری خواهد کرد.

شکری ادامه داد: همراهی و همکاری نهادهای مرتبط و اهالی استان در شناسایی هرگونه تعرض به آثار تاریخی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از عموم هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌کنیم درصورت مشاهده چنین مواردی به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یا نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهند.

قلعه اولتان یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های خشتی شمال غرب ایران به شمار می‌آید. این مجموعه تاریخی نه تنها به عنوان یک دژ نظامی بلکه به‌ عنوان محلی با کارکرد شهری، صنعتی و مسکونی در گذر زمان شناخته می‌شود؛ بخش‌هایی از آن مربوط به صنایع مانند سفالگری، شیشه‌گری و فلزکاری بوده است.

این قلعه در مسیر یکی از راه‌های مهم تاریخی منطقه یعنی مسیر فرعی جاده ابریشم ، جاده قفقاز بوده است که به آن “ائل یولی” گفته شده ، این مسیر محلی برای ارتباطات تجاری و فرهنگی بین ایران و مناطق قفقاز به شمار می‌رفت.

بر اساس یافته‌ها قلعه اولتان شهری باستانی متعلق به دوران ساسانی است که در روستای بزرگی در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب پارس‌آباد مغان قرار دارد و ارگ اولتان در ۵۰۰ متری این روستا و در کنار رود ارس واقع شده و این قلعه در مساحت ۳۲۰ هزار متر مربع بنا شده‌ و با ترکیب بجا مانده از آن یک دژ نظامی را تداعی می‌کند و با توجه به اظهارات کارشناسان هنوز قسمت اعظم ساختمان‌های قلعه در زیر خاک مدفون است.