نخستین جشنواره ملی نمد به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس این جشنواره با اشاره به برگزاری این جشنواره تا ۲۰ آذر در فرهنگسرای شهرکرد گفت: در این مدت پنج کارگاه تخصصی شامل «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «ارتباط نمد و فناوریهای نوظهور»، «ارتباط نمد و ایدههای خلاقانه»، «ارتباط نمد، صنعت و اقتصاد دانشبنیان» و «سنتیکاران و پیشکسوتان نمد» برگزار خواهد شد.
واحدیان همچنین ازگشایش نمایشگاه جشنواره ملی نمد با حضور هنرمندان سایر استانهای همزمان با افتتاح این جشنواه خبر داد.
به گفته وی ترویج هنر نمدمالی، حمایت از هنرمندان و تبدیل نمد شهرکرد به یک برند ملی و بینالمللی از اهداف برگزاری این جشنواره است.