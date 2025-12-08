اران با علائم این بیماری به مراکز درمانی ۴۰ درصد کاهش یافته است افزود: هم اکنون ۱۷۲ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر ۸۳ بیمار از بیمارستان‌های استان ترخیص شده‌اند و ۱۰ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی اظهار داشت: روند شیوع بیماری در بین افراد ۵ تا ۲۴ سال و ۶۵ سال به بالا کاهشی و کودکان زیر ۵ سال افزایشی است.

شریفی با اشاره به پرخطر بودن برخی گروه‌ها تصریح کرد: برخی گروه‌ها نظیر زنان باردار، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌ها مزمن در صورت ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اینکه دچار عوارض بیماری شوند، بسیار است و این افراد حتما باید واکسن تزریق کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را در قطع زنجیره انتقال بیماری، بسیار موثر دانست و گفت: تهویه محیط، بهداشت فردی شامل شستشوی دست‌ها و استفاده از ماسک و ضدعفونی کردن سطوح پرتماس و جلوگیری از تجمع‌های غیر ضرور به مهار بیماری کمک زیادی می‌کند.