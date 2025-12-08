به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، به گفته رئیس پلیس راه استان کرمانشاه این حادثه ساعت چهار بامداد امروز بر اثر برخورد یک دستگاه سواری سمند با یک دستگاه کامیون رخ داد که در پی آن راننده و سه سرنشین خودروی سمند که خانم بودند، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

سرهنگ جعفری علت وقوع این حادثه مرگبار را تجاوز به چپ کامیون عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به شروع بارش‌ها در محور‌های استان، از رانندگان خواست با توجه به لغزنده بودن جاده‌ها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.