مدیر عامل بورس تهران از راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی در بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد و آن را نقطه عطفی در تحول تأمین مالی و رده‌های جدید دارایی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمود گودرزی در همایشی با موضوع رمز ارز‌ها با اشاره به اهمیت ورود طبقه جدیدی از دارایی‌ها به بازار سرمایه، اعلام کرد: در صورتی که اقتصاد و نظام حکمرانی مالی ایران بتواند دارایی‌های رمز ارزی را به اوراق بهادار تبدیل کند، اتفاق بزرگی در ساختار تأمین مالی کشور رخ خواهد داد.

مدیر عامل بورس تهران افزود: اگر این طبقه دارایی در سبد نهاد‌های مالی ما قرار داشت، عملکرد به‌مراتب بهتری از سوی آنها مشاهده می‌شد.

گودرزی با انتقاد از جریان خروج سرمایه از بورس به سمت بازار طلا، تأکید کرد: زمان تعامل و گشودن باب گفت‌و‌گو درباره دارایی‌های نوین فرا رسیده است. به زودی شاهد راه‌اندازی صندوق‌های مبتنی بر رمز‌ارز در بورس خواهیم بود.

مدیر عامل بورس تهران در ادامه توضیح داد: ریسک این صندوق‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار است، اما طراحی آنها به‌گونه‌ای انجام شده که نه‌تنها کارکرد دارایی دیجیتال را پوشش دهد، بلکه در نظام تأمین مالی ایران نیز نقشی مؤثر ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت نقش تنظیم گری گفت: نظم‌بخشی به این حوزه با مسئولیت بورس انجام خواهد شد.