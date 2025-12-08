پخش زنده
فرمانده انتظامی گیلان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی، با گرامیداشت ۱۶ آذر، علم آموزی و نقش دانشجویان را موتور محرک توسعه کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسنپور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در دانشگاه علمیکاربردی برگزار شد، ضمن تبریک این روز به دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه، گفت: ۱۶ آذر یادآور ایستادگی دانشجویان در برابر ظلم و استکبار و نماد بیداری و آگاهی نسل جوان است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو و شهدای عرصه نظم و امنیت، افزود: دانشجو همواره در جریان توسعه علمی، فنی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش تعیینکننده داشته و آینده ایران بر دوش جوانانی است که امروز در کلاسهای درس برای پیشرفت کشور تلاش میکنند.
فرمانده انتظامی گیلان با قدردانی از مسئولان دانشگاه علمیکاربردی و ابتکارات ارائهشده در نمایشگاه تخصصی این دانشگاه، گفت: این دانشگاه به دلیل رویکرد مهارتی و کاربردی، از مراکز موفق استان است و بسیاری از نیروهای مسلح، کارکنان انتظامی و دستگاههای امنیتی نیز در آن مشغول تحصیل هستند.
سردار حسنپور با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: ایران اسلامی پس از سالها تحریم و فشار، در حوزههای مختلف از دفاعی و پزشکی تا نانو و فناوری فضایی به جایگاهی رسیده که دشمنان ناچار به اعتراف و عقبنشینی شدهاند؛ این موفقیتها نتیجه تلاش دانشجویان، نخبگان و جامعه علمی کشور است.
وی افزود: در دوران طاغوت حتی اجازه ساخت یک گلوله نیز داده نمیشد، اما امروز جمهوری اسلامی به دانش و قدرتی رسیده که توان طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته و دفاع از کشور در برابر تهدیدات دوردست را دارد و اینها ثمره علم، ایمان و حرکت جوانان در مسیر پیشرفت است.
فرمانده انتظامی استان نقش دانشجویان در جنگ روایتها و جهاد تبیین را نیز مهم دانست و گفت: دشمن تلاش میکند احساس ناتوانی را در جامعه القا کند، اما دانشجویان باید با آگاهی، تلاش علمی و روشنگری ثابت کنند که این ملت میتواند و توانمندیهای آن بارها اثبات شده است.
سردار حسنپور با یادآوری نام و مسیر دو شهید دانشجوی دانشگاه علمیکاربردی، شهید کامور و شهید حسنپاینده، تأکید کرد: این شهدا نمونههایی از جوانانی هستند که هم در مسیر علم و هم در مسیر امنیت و خدمت به مردم گام برداشتند.
این مقام ارشد انتظامی استان در بخش دیگری از سخنانش به همکاری نزدیک پلیس با مراکز علمی اشاره کرد و افزود: دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی استان فعال است و نشستهای علمی با دانشگاهها و اساتید بهطور منظم برگزار میشود. باور ما این است که امنیت پایدار با کمک علم و ظرفیت دانشگاهها حاصل میشود.
فرمانده انتظامی گیلان در پایان هدف اصلی حضور خود در دانشگاه را احترام به جامعه دانشجویی دانست و گفت: دانشجو در نگاه ما جایگاهی ارزشمند دارد. به علم آنان احترام میگذاریم و امیدواریم پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی در سایه تلاشهای علمی شما جوانان عزیز روزبهروز افزایش یابد.