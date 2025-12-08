پخش زنده
مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد، از نوآوری شاخص «طرح ملی یاس» به عنوان الگویی جدید برای توانمندسازی دختران ۲۰ تا ۴۰ سال کشور رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست خبری حسین رجبی، مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)، در تاریخ ۱۷ آذرماه برگزار شد و جزئیات و دستاوردهای «طرح ملی یاس» تشریح گردید. این طرح که از سال ۱۳۹۹ با همکاری کمیته امداد و جمعیت هلالاحمر آغاز شده، با هدف توانمندسازی فکری، فرهنگی و مهارتی دختران ۲۰ تا ۴۰ ساله اجرا میشود و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۰ هزار مشارکتکننده برسد.
رجبی در این نشست با اشاره به اهداف طرح، بیان کرد: «طرح ملی یاس» با هدف توانمندسازی فکری، فرهنگی و مهارتی دختران ۲۰ تا ۴۰ ساله طراحی شد و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۴، تعداد مشارکتکنندگان آن از گروه اولیه هزار نفری به بیش از ۸۰ هزار نفر برسد. هدف اصلی این بود که زمینه حضور فعال جوانان، بهویژه بانوان که بخش قابل توجهی از جامعه هدف امداد را تشکیل میدهند، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و امدادی فراهم شود.
تأکید بر توانمندسازی و مهارتآموزی
مدیرکل کمیته امداد با تأکید بر تغییر نقش شرکتکنندگان، افزود: خوشبختانه امروز شاهد هستیم بسیاری از دخترانی که پیش از این در محیط خانه فرصت بروز توانمندیهای خود را نداشتند، اکنون بهعنوان کنشگران اجتماعی فعال هستند. سازمان جوانان هلالاحمر نیز با برگزاری دورههای تخصصی امداد و کمکهای اولیه، نقش مهمی در ارتقای مهارتهای امدادی این گروه ایفا کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از دخترانِ نیازمند کمک، اکنون به امدادگران توانمند تبدیل شدهاند.
وی به ظرفیت بالای علمی شرکتکنندگان اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد از ۸۰ هزار شرکتکننده در این طرح دارای تحصیلات بالاتر از کارشناسی هستند و تمامی آنها در سامانه هلال ثبتنام کرده و بهعنوان داوطلب فعالیت میکنند.
پشتیبانی روانی و مسیرسازی شغلی
رجبی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد حمایتی طرح پرداخت و اظهار داشت: در کنار آموزشهای امدادی، تقویت تابآوری فردی و اجتماعی از اولویتها بوده است. در همین راستا، با همکاری یک مؤسسه معتبر، برای تمامی شرکتکنندگان پشتیبان تلفنی با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی تعیین شده است که موظفاند سالانه چهار بار تماس گرفته و ضمن پیگیری وضعیت روانی، استعدادهای نهفته آنان را شناسایی و برای ارتقای تحصیلی، اشتغال یا فعالیتهای هنری برنامهریزی کنند.
نوآوری در شبکه سازی و تضمین پایداری
نوآوری کلیدی طرح ملی یاس، ایجاد یک ساختار پایدار از طریق شبکهسازی سازمانهای مردمنهاد (سمنها) با محوریت دختران طرح در ۳۱ استان کشور عنوان شد. رجبی در این باره تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۳۰ نفر از این دختران به عنوان هیئتعامل این سازمانها معرفی شدهاند. این تشکلها پس از اخذ مجوز، قادر به فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و درآمدزایی خواهند بود که این مدل، به پایداری طرح کمک کرده و انتظار میرود بخشی از فعالیتهای برونسپاریشده کمیته امداد به این گروههای توانمند واگذار شود.
چشمانداز آینده و برنامههای پیش رو
رجبی همچنین یکی از چشماندازهای مهم طرح را ساماندهی خدمات ویژه جامعه سالمندی تحت مدیریت همین دختران توانمند عنوان کرد تا نقش مؤثری در ارائه خدمات بهداشتی و روانشناختی به سالمندان ایفا کنند.
در پایان، وی از برگزاری مسابقات «رفاقت یاس» در ۱۹ آذرماه و رویداد ملی طرح یاس در تاریخ ۲۰ آذرماه در مشهد مقدس با حضور رؤسای کمیته امداد و هلال احمر و با محوریت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و افزود همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژهبرنامههایی نیز تدارک دیده شده است.