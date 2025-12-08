تیم‌های والیبال دانش آموزان پسر و دختر کشورمان در پایان مرحله مقدماتی به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال دانش آموزان زیر ۱۵ سال قهرمانی جهان که از شنبه ۱۵ آذر در چین آغاز شده بود، امروز دوشنبه (۱۷ آذر) به پایان رسید.

دو تیم والیبال دانش آموزی پسر و دختر ایران در این رقابت‌ها حضور دارند که هدایت تیم پسران به عهده آرش صادقیانی است و اکرم قهرمانی نیز سرمربی تیم دانش آموزی دختران ایران است.

شاگردان آرش صادقیانی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود موفق به شکست دو بر صفر عربستان سعودی شدند تا با سه برد و هشت امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شوند.

تیم دانش آموزی پسر ایران در دو دیدار قبلی خود موفق به شکست دو بر صفر نیجریه و دو بر یک چین دو شدند.

مسابقات پسران با حضور ۱۳ تیم در چهار گروه مقدماتی آغاز شد و آیدین پوزش، فرهام باقری، شهداد علیزاده، رادان صالحی، مبین علیزاده، امیررضا فرامرزی، پارسا مقصودی، آژوان نمازی، یزدان عبدی، آرش اشرفی، مازیار فلاح، یاسین اسدی زاده، آکام ابراهیم نژاد و سینا حضرتی بازیکنان تیم والیبال دانش آموزی زیر ۱۵ سال ایران در این مسابقات هستند.

تیم والیبال دانش آموزی دختر ایران نیز امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی دو بر صفر شیلی را شکست داد تا با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کند.

شاگردان اکرم قهرمانی در سه دیدار قبلی خود موفق به شکست هند یک، اوگاندا و بلغارستان شدند.

عسل ولی پور، پارامیس مالکی، ستایش نصر اصفهانی، پانیز طاوسی، دیانا افزونی، آیسا مقدم راد، فاطمه همایون، زهرا جعفری، آیناز بنی بوکری، هستی سوکتی، رویا سادات زندی نژاد، کیانا رضایی، تبسم خوشگوا و نادیا مختومی بازیکنان تیم دانش آموزی دختر کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم هر گروه (مجموع هشت تیم) برای کسب رتبه‌های اول تا هشتم به مرحله حذفی صعود می‌کنند و سایر تیم‌ها برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان می‎روند.

تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها فردا (سه‌شنبه ۱۸ آذر) استراحت دارند و مرحله نخست حذفی چهارشنبه ۱۹ آذر با ۱۷ دیدار پیگیری خواهد شد که تیم پسران ایران به مصاف چین یک می‌رود و دختران کشورمان مقابل برزیل صف آرایی خواهند کرد.