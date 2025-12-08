هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد واحد‌های تولیدی که بیش از ۱۵ روز از خرید نهاده‌هایشان گذشته و تحویل نگرفته‌اند، مستندات را برای بررسی فوری ارسال کنند.



به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، طی بیانیه شماره یک، به تمامی واحد‌های تولیدی محصولات دامی اعلام کرد که با توجه به مصوبه جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱۴۰۷/۷/۸ و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی، روند واردات و توزیع نهاده‌های دامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این بیانیه تأکید شده است که برای رفع مشکلات فعلی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی، لازم است واحد‌های تولیدی که بیش از ۱۵ روز از خرید نهاده دامی از سامانه بازارگاه گذشته و نهاده‌های مربوطه به مزرعه آنها تحویل نشده است، موضوع را همراه با مستندات برای پیگیری ارسال کنند.

واحد‌های تولیدی می‌توانند اطلاعات و مدارک خود را به شماره تماس اعلام‌شده در بیانیه (۰۹۲۲۴۸۴۱۰۳) در پیام رسان‌های ایتا، بله و روبیکا ارسال کنند تا توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس بررسی شود.



